Rookverbod nu ook in Engeland (video)

De invoering betekent dat nu in heel het Verenigd Koninkrijk speciale wetgeving geldt om burgers te beschermen tegen "meeroken". Daardoor sterven in het land elk jaar zeker zeshonderd mensen, aldus artsen.

De wetgeving in Engeland kent een paar uitzonderingen, aldus Britse media. In gevangenissen, op booreilanden, in speciaal daarvoor aangewezen hotelkamers en - indien artistiek verantwoord - tijdens toneelspel in theaters mag nog een sigaretje of sigaartje woren gerookt.