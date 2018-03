Tiener krijgt hart en long van verkeerde donor

Jésica Santillán kreeg afstotingsverschijnselen na de transplantatie. Ze ligt in coma en heeft volgens artsen nog maar enkele dagen te leven als er geen andere donor wordt gevonden. Het Duke University Hospital, waar de transplantatie is uitgevoerd, heeft in een verklaring de verantwoordelijkheid aanvaard voor zijn aandeel in de fout, die op 7 februari is gemaakt. Hoe die kon gebeuren, staat er niet in.

De donor had bloedgroep A en Jésica bloedgroep O. Mensen met bloedgroep O kunnen alleen organen of bloed krijgen van mensen met dezelfde bloedgroep.

Directeur William Fulkerson van het Duke University Hospital zei niet te kunnen spreken over hoe de vergissing is gemaakt, voordat het eigen onderzoek van het ziekenhuis is afgerond. Dat duurt volgens hem nog enkele dagen. "We hebben hier al duizenden transplantaties uitgevoerd in ruim dertig jaar", zei Fulkerson.

Tragedie

"Dit is nog nooit gebeurd. Het is een unieke tragedie voor ons." De familie Santillán verhuisde drie jaar geleden van Mexico naar North Carolina in de hoop dat Jésica in het Duke-ziekenhuis kon worden behandeld. Ze lijdt aan een ziekte die haar hart verzwakt en longen beschadigt. Toen op 7 februari een hart en longen beschikbaar kwamen, schatten artsen dat ze zonder transplantatie nog slechts zes maanden te leven had.