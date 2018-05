'Brief over moord Vaatstra is onzin'

"Er is nooit iets geheimzinnigs gebeurd", aldus Groeneveld. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt naar aanleiding van de uitspraken van Groeneveld "dat wij volledige medewerking hebben verleend aan alle instanties."

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden gaat onderzoek doen naar de anonieme brief met informatie over de nog niet opgeloste moord op Marianne Vaatstra. Volgens de auteur van de anonieme brief is op 3 mei 1999 onder strikte geheimhouding een asielzoeker overgeplaatst van het azc in Kollum, vlak bij Veenklooster, naar een speciale afdeling van het azc in Musselkanaal. "Dit is gewoon niet gebeurd, daar ben ik absoluut zeker van", aldus Groeneveld.

Kort na de overplaatsing naar Musselkanaal zou de asielzoeker volgens de briefschrijver via Schiphol uitgezet naar eigen land, waar hij werd gezocht voor de moord op diverse vrouwen. Marianne Vaatstra werd in de nacht van koninginnedag 1999 verkracht en vermoord in een weiland nabij Veenklooster.