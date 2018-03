Militair kamp met Nederlanders in Kabul beschoten

De Nederlandse minister Kamp van defensie was samen met zijn Duitse collega Struck in het kamp aanwezig op het moment van de beschieting. Zij zijn samen met de aanwezige vertegenwoordigers van de media in een bunker in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond.

In Kamp Warehouse huist een Duitse legereenheid waar ruim tweehonderd Nederlanders bijhoren. De raketten kwamen op 400 en meter afstand van het kamp terecht. Duitsland en Nederland hebben maandagochtend het gezamenlijk commando overgenomen over het International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.

Duitsland en Nederland zullen de vredesmacht van 4800 militairen uit 22 landen gedurende een half jaar leiden. In Afghanistan zijn vanaf deze week ongeveer 650 Nederlandse militairen gelegerd.