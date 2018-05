CDA wil vingerafdruk van alle Nederlanders opslaan

Tweede-Kamerlid Wijn (CDA) heeft dat dinsdag gezegd. Hij brengt dit dinsdag naar voren in een Kamerdebat over de vraag of de vingerafdrukken van asielzoekers mogen worden opgeslagen voor politieonderzoek. Juridisch mag dit laatste niet en de PvdA wil er een einde aan maken, maar het CDA ziet in praktijk wel voordelen. De politie lost namelijk meer delicten op.

Wijn vindt de opslag van vingerafdrukken nauwelijks een inbreuk op de privacy. "De afdruk zegt immers niets over iemands medische of financiƫle situatie of iemands gedrag", stelt Wijn.

