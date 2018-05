'Kamer wil pornofeesten aan banden leggen'

Zeker twee keer per maand zouden jongerenfeesten plaatsvinden met een hoog pornografisch gehalte. "Seksualiteit moet iets kwetsbaars en kostbaars blijven", zegt PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem in de krant. "Seks en porno doen hun intrede in ons dagelijks leven. Wij willen dat niet laten gebeuren."

Naast de PvdA zouden ook de VVD en het CDA vergunningen voor deze feesten willen tegenhouden.

Urban and porn

Zondag was in de club The Power Zone in Amsterdam een 'urban and porn'- feest met paaldanseressen, seks op tv-schermen en tenslotte werd op een podium seks bedreven, aldus de ochtendkrant.

De gemeente Amsterdam onderzoekt of in dit geval de vergunning misbruikt is. Pas als 'wekelijks seksuele voorstellingen worden gehouden' komt de horecavergunning van The Power Zone in gevaar, aldus de gemeente in de krant.