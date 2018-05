Benzinestation overvallen in Kerkrade

De politie die een onderzoek instelde heeft later in een woningin de Kerkraadse wijk de Gracht drie in het pand verblijvendejongemannen (17 tot 19 jaar) aangetroffen en aangehouden op verdenkingvan betrokkenheid bij de overval. Bij een onderzoek in de woning werdeen vuistvuurwapen aangetroffen en voor nader onderzoek in beslaggenomen.

De drie aangehouden verdachten werden overgebracht naar hetpolitiebureau waar ze werden ingesloten. De politie stelt een naderonderzoek in.

De overvaller kwam vanmiddag omstreeks 16.30 de shop van hetbenzinetankstation binnen alwaar een personeelslid van het tankstationaanwezig was. Onder bedreiging met een vuistvuurwapen maakte deovervaller een geldbedrag buit en liep vervolgens naar buiten de wijkde Gracht in.