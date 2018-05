Verdachte zaak-Sijbers wil van tbs af

Zijn advocaat Henk van Dijk legde dinsdag uit dat zijn cliënt het niet eens is met de opgelegde tbs en dat hij het gerechtshof wil vragen om een nieuw onderzoek door andere psychologen.

Tbs

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Peter H. anderhalve week geleden tot vijftien jaar cel en tbs. Tegen de man was achttien jaar gevangenisstraf en tbs geëist. De straf viel drie jaar korter uit dan was geëist omdat H. volgens onderzoek verminderd toerekeningsvatbaar is.

Verkrachting

Peter H. kreeg jaren geleden ook al tbs opgelegd wegens verkrachting. Tegen het advies in van de kliniek waar hij toen werd behandeld, gaf het Pieter Baan Centrum (PBC) in 2003 groen licht om zijn behandeling te beëindigen. In het meest recente onderzoek kwam het PBC tot een ander oordeel: de deskundigen zeggen nu dat de kans dat een behandeling slaagt minimaal is.

Van Dijk verklaarde dinsdag dat Peter H. het niet eens is met de conclusies uit het onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Een nieuwe behandeling acht hij zelf niet nodig.

Smoes

De verdachte lokte Melanie Sijbers op 7 september 2006 met een smoes mee naar een loods waar hij de vriendin van zijn stiefdochter dwong tot orale seks. In een bos bij Someren heeft hij het meisje de hand op de mond gelegd, tegen de grond geduwd en dat enige minuten volgehouden.

Haar lichaam werd verstopt en twee weken later gevonden. De verdachte hield zich al die tijd schuil en meldde zich later op het politiebureau.