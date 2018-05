Belgische 'serieverkrachter' gepakt in Tilburg

De jongen werd opgepakt nadat de Belgische autoriteiten daartoe hadden verzocht. Bovendien had de jongeman zich in Tilburg samen met twee jongens uit Goirle schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Hij is uitgeleverd aan België.

In Antwerpen staat hij bekend als 'de kleine piraat' vanwege zijn gewelddadige verkrachtingen en overvallen rond het Antwerpse Sportpaleis. De jongen was op 7 februari ontsnapt uit een gesloten jeugdinrichting in België.