Weer tiener gedood in Londen

Ooggetuigen zagen hoe een groep tieners na de steekpartij wegrende. Later op de avond arresteerde de politie een 13-jarige jongen op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij, meldde de BBC-radio. De autoriteiten roepen getuigen op zich te melden.

Het slachtoffer is al de zesde tiener die in twee maanden tijd is omgebracht in de Britse hoofdstad. Drie jongens werden doodgeschoten, drie overleden aan steekwonden. Deze schokkende moorden zouden wijzen op een groeiende gewelddadige gangcultuur onder jongeren in vooral armere wijken van Londen. Na de eerste drie doden richtte Scotland Yard een speciale eenheid op die de zaken onderzoekt.