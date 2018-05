Kat-en-muisspel op A4 veroorzaakt ernstig ongeval

De twee 'spelers' blonken volgens de politie uit in a-sociaal rem- en rijgedrag. Het Korps landelijke politiediensten trok op last van het Openbaar Ministerie zaterdag de rijbewijzen van de automobilisten in.

Gesneden

Omstreeks 16.00 uur voegde een 28-jarige Hagenaar bij Leidschendam in op de A4. Een andere automobilist, een 54-jarige man uit Heteren, voelde zich door het invoegen van de Hagenaar gesneden.

Op een gegeven moment haalde de Hagenaar de andere auto in over de vluchtstrook en zette daarna zijn auto midden op de rijbaan stil. Achteropkomend verkeer moest volop in de remmen voor de twee stilstaande voertuigen. Drie auto's stonden niet op tijd stil en botsten tegen de twee voertuigen.

Nekletsel

Een vrouwelijke inzittende van een van de achteropkomende auto's werd met nek- en rugletsel naar het ziekenhuis overgebracht, evenals een vrouw in een andere auto die een arm brak. Ook haar man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeval werden twee rijstroken afgesloten en ontstond er een lange file.