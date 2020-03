Video

In het Vondelpark was dinsdagmiddag niets te merken van het advies van het RIVM tot sociale onthouding. Het openbare leven in Nederland is voor een deel tot stilstand gekomen, maar in het park is het tamelijk druk. Nederlanders zoeken massaal de natuur op, nu alle theaters, concertpodia, bioscopen en musea dicht zijn.