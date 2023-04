Onderweg naar het werk, de sportclub of de school van de kinderen; mensen zijn altijd in beweging. Het liefst zo snel mogelijk en gemakkelijk mogelijk. Dat is precies wat je kunt verwachten als je een auto leaset bij ALMN. Of je dit nu privé of zakelijk doet, de medewerkers zien erop toe dat je zorgeloos de weg op kunt en blijft.

ALMN, voorheen bekend als Autolease Midden Nederland, beweegt al sinds 2004 als mobiliteitspartner voor de zakelijke en particuliere leasemarkt met mensen mee. Denk aan vaste contactpersonen die vragen persoonlijk en deskundig beantwoorden. Die proactief reageren en informeren over de snelle veranderingen in de mobiliteitsbranche. Hulp bij pech onderweg. Altijd de beschikking hebben over een auto, als je eigen auto kapot is. Aanvullend verzekerd zijn (SVI), zodat je de werkelijk geleden schade uitgekeerd krijgt in plaats van alleen een vast bedrag bij letsel of invaliditeit.





Mensen maken leasing

De leasemaatschappij beweegt ook met de tijd mee. De website en het logo waren toe aan een update. De toegankelijkheid van de medewerkers komt nu terug in het nieuwe logo. Zo symboliseert het puntje op de ‘n’ de mens. Leasing is volgens ALMN maatwerk. Vandaar de pay-off onder het nieuwe logo: Mensen maken leasing. “Bij ALMN komen mensen eerst”, ervaart Harmen, klant van de leasemaatschappij. “Je bent geen nummertje maar een klant. Als er iets speelt dan wordt gezocht naar een oplossing,

waarbij ik het gevoel heb dat niet vanuit een verdienmodel wordt gedacht, maar vanuit een klantrelatie.”

Geen verrassingen

Vanuit de gedachte dat iedereen uniek is met een unieke mobiliteitsbehoefte, biedt ALMN zowel zakelijk als privé mobiliteitsoplossingen op maat. Bovendien zijn er nooit verrassingen aan het einde van de rit. Je kunt rekenen op een vast maandbedrag voor je auto. Ook Bastiaan ervaart dit verschil. “ALMN staat gelijk voor je klaar, geen verdere onkosten. Je hoeft eigenlijk nergens naar om te kijken of bij te houden. Dat wordt allemaal voor je gedaan. Je hoeft alleen maar te tanken en rijden maar.”



