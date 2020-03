Werk jij als zelfstandig ondernemer en heb je een vraag over het runnen van je eigen bedrijf? Stel 'm aan de redactie van NU.nl. We gaan graag voor je op zoek naar het antwoord.

In een nieuw te verschijnen rubriek op het katern Ondernemen (elke dinsdag op de voorpagina van NU.nl) gaan we aan de slag met vragen van ondernemers.

Van uurtarief tot aftrekposten

Hoe bepaal je bijvoorbeeld welk uurtarief je moet vragen? Hoe ga je om met klanten die je factuur na maanden steeds niet hebben betaald? Van welke aftrekposten kun je slim gebruikmaken en is het wel zo slim om je diensten aan te bieden op online dienstenplatforms?

Kortom: als jij een vraag hebt waarvan het antwoord je kan helpen om je bedrijf (nog) beter te runnen, dan horen we die graag. Elke week leggen we een ingezonden vraag voor aan meerdere experts en schrijven we een artikel op basis van de antwoorden. Daar heb jij vast wat aan, maar een heleboel andere ondernemers in Nederland hopelijk ook.

Stel je vraag in de reacties of mail 'm

Iets voor jou? Stel je vraag in via de NUjij-reactiemogelijkheid, of mail 'm naar economie@nu.nl. Wie weet zie je het antwoord binnenkort terug op het Ondernemen-katern!