Onze dagelijkse nieuwspodcast verschijnt de komende vier weken niet vroeg in de ochtend, maar juist in de namiddag op de voorpagina van NU.nl. Uiteraard praten we je nog steeds bij over het nieuws van de dag en gaan we de diepte in met experts.

Julien Dom en Carné van den Brink presenteren in de zomer samen de podcast en gaan het land in om met deskundigen en/of betrokkenen te praten. Ook behandelt redacteur Tom van Marrewijk de verschillende meningen op discussieplatform NUjij.

In Dit wordt het nieuws hoor je in een kleine twintig minuten wat er in Nederland speelt. Verblijf je heerlijk op je vakantiebestemming, of ben je toch onderweg naar huis: de podcast is een ideaal moment voor jou - en meer dan vijfduizend anderen - om snel bijgepraat te worden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag in de namiddag op de voorpagina van NU.nl.