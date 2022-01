In 2021 waren er wereldwijd meer aanvallen van haaien dan in de drie jaren ervoor. Door de gedwongen sluiting van stranden in 2020 vanwege de coronapandemie kunnen de cijfers dramatischer overkomen dan ze werkelijk zijn, zeiden onderzoekers maandag volgens AP.

Onderzoekers telden 73 bijt-incidenten in 2021, dat zijn er 21 meer dan in 2020. De gegevens over aanvallen van haaien worden beheerd het Florida Museum of Natural History en de American Elasmobranch Society.

De 52 beten in 2020 zijn het laagst getelde aantal in meer dan een decennium, zei manager Tyler Bowling. De 73 beten in 2021 zijn volgens hem meer in overeenstemming met het vijfjarige wereldwijde gemiddelde van 72.

Het aantal haaienbeten daalde door coronapandemie

"Haaienbeten daalden drastisch in 2020 als gevolg van de coronapandemie", zegt Bowling in een verklaring. "Het afgelopen jaar was veel normaler, met een gemiddeld aantal beten van een scala aan haaiensoorten en dodelijke slachtoffers van witte haaien, stierhaaien en tijgerhaaien."

Onderzoekers zagen vorig jaar in totaal 11 dodelijke haaienbeten, waarvan er negen werden beschouwd als niet-uitgelokt. Australië voerde de wereld aan met drie niet-uitgelokte sterfgevallen, gevolgd door Nieuw-Caledonië met twee. De Verenigde Staten, Brazilië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hadden elk een enkele niet-uitgelokte dodelijke haaienaanval.