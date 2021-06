De Verenigde Naties (VN) sturen een team van specialisten op het gebied van olielekkages en chemie naar een in mei in brand gevlogen en vervolgens gezonken schip in Sri Lanka, heeft het samenwerkingsverband van landen bekendgemaakt. De VN maakt zich zorgen om milieuschade door het schip dat chemicaliën vervoerde.

Het containerschip MV X-press Pearl vloog in mei in brand. Het lukte de brandweer pas na twaalf dagen de brand te blussen. Vervolgens zonk het schip.

De Sri Lankaanse autoriteiten maakten zich grote zorgen over de milieuschade door het incident met het containerschip met chemicaliën en olie aan boord. De VN deelt de Sri Lankaanse ongerustheid en komt daarom in actie.

Een team van experts via de VN, humanitaire vertegenwoordigers van de EU en de Sri Lankaanse autoriteiten gaat de situatie rond het schip in kaart brengen. Hierna komen ze met een plan om de milieuschade zoveel mogelijk te beperken.

VN ziet milieuramp, EU stuurt geld

"Een milieuramp van deze grootte brengt onze planeet veel schade toe", aldus Hanaa Singer-Hamdy, de VN-coördinator in Sri Lanka. "Dit incident bedreigt levens en inkomstenbronnen van de mensen die leven in de kustgebieden."

De EU heeft 200.000 euro toegezegd voor beschermende kleding voor de lokale bevolking die bezig is de vervuilde omgeving op te ruimen. Een deel van het geld is bedoeld voor lokale vissers die hun inkomensbron zijn verloren.

Milieuactivisten hebben de Sri Lankaanse autoriteiten en de eigenaren van het containerschip aangeklaagd. Die zouden te weinig hebben gedaan om de ramp te voorkomen.