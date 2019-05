Deze maand is na een aanloop van twee jaar de Wintertuin Experience geopend. De honderd jaar oude botanische kas in het Cantonspark in Baarn is nu het decor van een theehuis met terras en twee escaperooms.

Het terras van de Wintertuin Experience is dé perfecte plek voor een kopje koffie of thee, samen met iets lekkers van -7 IJs en Patisserie uit Baarn. Ook kun je er terecht voor een goed glas biologische wijn met een borrelhapje. Willen de kinderen ook mee borrelen? Met hun eigen kindercocktail horen ze er helemaal bij.

Opgesloten in een kas

Na wat relaxen op het terras kan je de spanning opzoeken. In de Wintertuin speel je de allereerste escaperoom ter wereld in een glazen kas. Met een team van zes personen word je hierin opgesloten, omgeven door bizarre instrumenten en exotische planten.



In die kas werkt een bevlogen botanicus al jarenlang aan een grootse ambitie; het creëren van het levenselixer. Lukt het jullie om het missende ingrediënt te vinden?

Aantal personen: teams tot 6 personen óf – als je met meer bent (tot 12 personen) – in twee escaperooms tegelijkertijd.

Prijs: op woensdag en donderdag betaal je de vaste prijs van 109 euro per team per escaperoom. Op vrijdag, zaterdag en zondag betaal je de vaste prijs van 119 euro per team per escaperoom.

Gloednieuw buitenspel

Krijg je het benauwd bij de gedachte om opgesloten te zijn? Dan is Het Mysterie van de Botanische Tuin meer iets voor jou. In dit gloednieuwe buitenspel in het Cantonspark rondom de Wintertuin Experience ga je met je team van drie tot vijf personen op zoek naar de sleutel van een ontdekte schatkist.

Gewapend met mysterieuze aantekeningen en een speciale iPad trekken jullie het park in. Op verschillende plekken hoor je stemmen uit het verleden. Ontrafel samen Het Mysterie van de Botanische Tuin en open als eerste team de schatkist.