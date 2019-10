Van hotelgasten helpen tot feestvierders en dj's fotograferen: de komende dagen gebeurt er van alles achter de schermen tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). NU.nl spreekt een aantal mensen over hun werk tijdens de dancevijfdaagse.

Pepijn Haima, conciërge bij vijfsterrenhotel W Amsterdam

"Er komen hier veel verschillende mensen. De een wil een boottocht, de ander een privéjet. Tijdens ADE zijn de gasten vaak iets jonger, mensen die puur komen voor de feesten. Dat kunnen mensen van de organisatie, bekende dj's of feestgangers vanuit de hele wereld zijn. In de locaties van W zijn ook verschillende evenementen, zoals feesten en workshops."

"Als conciërge kan ik intussen bijvoorbeeld tickets regelen voor festivals of clubs. Deze editie werk ik voornamelijk in de ochtenden. Tijdens zulke shifts komt het wel voor dat mensen met grote pupillen rond 11.00 of 12.00 uur terugkomen van een feest en hun kamernummer zijn vergeten. Een beetje verdwaald dus, maar eigenlijk nooit iets heel ergs. Ze hebben altijd een leuke tijd gehad."

Rutger Geerling, internationaal dance-fotograaf

"Vanwege een verbouwing heb ik dit jaar veel moeten afzeggen, maar het Amsterdam Music Festival (AMF, red.) pak ik wel altijd mee. Dat is echt de big one aan het einde van de week. Een supergaaf feest waar een heel gemêleerd publiek uit allerlei landen op afkomt. Van alle grote evenementen is dit de beste sfeer die je in Nederland krijgt. Er komen zóveel mensen uit het buitenland. Dat zweept elkaar allemaal op. Als je naar kippenvelmomentjes zoekt, vind je ze daar."

"Op AMF staan heel veel bekende dj's. Omdat ik zoveel internationaal werk, weten ze wie ik ben en dat ik niks omverloop of rare dingen doe. Die vertrouwensband maakt het wat makkelijker om op het podium te schieten. Toch is dat niet altijd per se het leukste werk. Creatief gezien kan het beperkend zijn. Maar sommige evenementen zijn nou eenmaal zo groot dat je in teams moet werken. Het leukste vind ik het in ieder geval als ik helemaal word vrijgelaten."

"Soms wil je van ver kunnen schieten, leuke mensen fotograferen of doorkijkjes maken. Ik werk altijd met een soort puzzel in m'n hoofd en ben heel goed in het verhaal van het hele feest vertellen. Daar zitten close-ups van dj's bij, feestende mensen, mooie overzichten, lasers, confetti. Als je mijn set foto's aan het eind ziet, moet je het gevoel krijgen dat je erbij had willen zijn."

Een sfeerimpressie van het Amsterdam Music Festival in 2015. Het is een van de vele feestfoto's die Rutger Geerling maakte. (Foto: Rutger Geerling)

Eline, barvrouw op het Rembrandtplein



Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn specifieke namen weggelaten

"Tijdens ADE merk je wel degelijk verschil qua sfeer, gasten en drukte. Het Rembrandtplein is levendiger en wat onrustig, voornamelijk in de avond. Wij merken dat mensen, met name de toeristen, vaker de Amsterdamse 'snoeppot' (drugs, red.) willen proberen. Dit is op zich geen punt, maar ze weten vaak niet wat ze gebruiken en gebruiken het allemaal door elkaar. Ze zijn niet goed geïnformeerd over wat ze in hun lichaam stoppen of nemen te veel."

"Mensen kunnen raar gedrag vertonen en je ziet weleens ongelukken gebeuren. Een gast van ons tijdens ADE die duidelijk drugs had gebruikt, kukelde van z'n stoel af en viel met z'n hoofd op de punt van een plantenbak. Hij eindigde met een gat in z'n hoofd."

"Gelukkig maken we ook veel momenten mee met gasten die hier de tijd van hun leven hebben. Ze zien dit als een groot festivalterrein en vinden het ook erg leuk om van club naar club te hoppen. Je bent op de werkvloer tijdens ADE ook praktisch een informatiepunt voor toeristen, aangezien iedereen je de weg vraagt."

Wanne van den Bos, producent bij de Melkweg

"Tijdens ADE gebruiken we de Rabozaal, de zaal tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg in. Extra leuk, omdat hij zo groot is en we alles vanaf nul mogen bedenken en bouwen. Woensdagavond hebben we hier het openingsconcert van SOHN met het Metropole Orkest. Daarvoor is er een opstelling met een podium en een theatertribune, maar daarna moeten we wisselen voor een clubopstelling."

"Het podium wordt helemaal omgedraaid qua geluid, licht en podium. Ik ben dan vooral bezig met coördineren, dingen nalopen. Het mooie is dat er een trekkenwand is, waar normaal gesproken decorstukken mee gewisseld worden. Daar hangt het hele lichtgrid aan, waardoor het hele plafond beweegt tijdens de show. Zeker met de dansnachten, als mensen een borreltje op hebben, geeft dat een heel leuk effect."

"Vanaf donderdag blijft het podium hetzelfde, dus kunnen we met een iets kleiner team werken aan de technische uitvoering. Ik ben zelf aan het werk tot en met zaterdagnacht. Zondag ga ik zelf nog wel even ergens dansen."