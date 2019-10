Een avond dansen in een snikhete club kan tot fysieke en stilistische ongemakken leiden. Flink zweten zorgt namelijk voor nat haar, dito kleding en verlopen make-up. Twee experts vertellen hoe je een nacht op de dansvloer overleeft en er ook tijdens het feesten fris uit blijft zien.

Zweten is volgens Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid, een vriend én een vijand tijdens een stapavond.

"Het is een vervelend, maar ook heel nuttig fenomeen", legt hij uit. Zweten is belangrijk bij het kwijtraken van je vocht, zodat je lichaamstemperatuur op ongeveer 37 graden blijft. 'Normaal' zweet is vrij geurloos, maar door de aanwezigheid van bacteriën op de huid bij bepaalde zweetklieren, voornamelijk onder de oksels, kan zweet ook enorm stinken. Hier is eigenlijk niet zoveel aan te doen. Een goede deodorant is de beste oplossing."

Volgens de hoogleraar van Maastricht University is een goede voorbereiding op de warmte dan ook essentieel.

Tip: draag ventilerende stoffen

"Kleed jezelf luchtig als je gaat dansen. Het is belangrijk om een ventilerende stof te dragen waardoor het zweet makkelijker verdampt. Vooral in een warme club is dat nodig, omdat de luchtvochtigheid doorgaans veel hoger is in een kleine ruimte met veel mensen. Daarnaast moet je jezelf er niet te druk over maken. Iedereen zweet. En als je daardoor gestrest raakt, ga je alleen nog maar meer zweten. Geniet vooral van je avond."

Naast voor een vieze geur zorgt overmatig zweten ook voor andere ongemakken. Beautyexpert en online stylist Emmy Bovenhorst kan er uit eigen ervaring over meepraten.

Tip: draag je haar niet los

Volgens haar zijn natte haren en uitgelopen make-up de grootste oorzaken van onzekerheid bij vrouwen op de dansvloer. "Als je gaat dansen, kun je het best je haar niet los doen", tipt ze. "Steek je haar op of doe het in een staart. Zo voorkom je dat nat haar op je nek gaat plakken."

De beautyexpert heeft ook nog een aantal bruikbare tips om de make-up dansvloerproof te maken.

Tip: gebruik een spray over je make-up

"Begin altijd met een dagcrème en voeg daarna een primer op siliconenbasis toe. Daarover kun je dan de foundation aanbrengen, maar zorg ervoor dat deze niet op oliebasis is, want daar ga je enorm van glimmen. Daarnaast kun je nog een matterend poeder gebruiken, en als je alles hebt aangebracht, is settingspray een gouden tip. Dat is een soort haarlak die ervoor zorgt dat je make-up echt de hele avond en nacht als een huis blijft zitten."

Volgens Bovenhorst is het daarnaast verstandig om altijd een poedertje en lipstick mee te nemen om eventuele 'schade' te kunnen repareren en ook de oogmake-up vooraf wat extra aandacht te geven.

"Voor het aanbrengen van oogschaduw is een primer ook een aanrader. Als je wat overhangende oogleden hebt, kan oogschaduw namelijk lelijk tussen de lijntjes gaan zitten en dat wil je niet. Dit wordt ook wel 'creasen' genoemd. Een goede primer voorkomt dit."