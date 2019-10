Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) komt bijna de gehele dancewereld naar onze hoofdstad om te draaien, maar ook om te netwerken en te genieten van alles wat er die week georganiseerd wordt. NU.nl spreekt met enkele bekende namen over hun invulling van de week. Deze keer: de dj van Zonderling (echte naam Jaap de Vries).

Waar moet je zelf draaien?



"Tijdens 538, Firebeatz & Friends, Oliver Heldens. Ook treed ik op in Het Sieraad en de Koepelkerk. Op zondag geven we een optreden op een nog onbekende locatie. Het is geen straf, maar als je tien keer op ADE staat, wordt het tijd om goed naar jezelf te gaan kijken. We willen toch wat selectiever zijn."

Welke feesten ga je tijdens ADE bezoeken?



"Ik heb nog niets op mijn planning staan omdat ik elke avond al vol zit. Ongetwijfeld hebben we straks zoiets van: daar wil ik heen. Vaak komt het er niet van. ADE is voor ons geen vrije tijd, maar doorrennen. Ik heb mij ook niet in het programma verdiept. Dat zou alleen maar een kwelling zijn."

Gebruik je deze week ook om veel te netwerken?



"Ja. Alles wat digitaal was, krijg je nu tegenover je. We zien heel veel mensen en laten overal onze gezichten zien. Overdag is ADE. Het is eigenlijk een zakelijk evenement waar de industrie samenkomt en waarbij je om de tafel zit met de mensen waarmee je werkt of gaat werken."

Je bent vaak in het buitenland. Gebruik je deze week ook om vrienden en familie te zien?



"Ik neem mijn ouders mee naar Het Sieraad. Ook mijn tante, neefje en nichtje gaan mee! Dat is best bijzonder, aangezien we niet veel optredens doen in Nederland. En ADE is redelijk naast de deur."

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?



"Megabelangrijk. Het is hét zakelijke evenement in de muziek waarin de hele industrie samenkomt. Hier worden deals gemaakt, contracten gesloten en nieuw talent ontdekt. Het is een soort van grote bijeenkomst waar iedereen zichzelf presenteert. Voor mij is het gewoon een heel leuke week waarin ik iedereen zie. Samen met Martijn ben ik veel op de fiets te vinden in Amsterdam. Het is heel leuk en inspirerend om zo veel mensen te zien en het kan tot allerlei leuke dingen leiden. Op de hoek van de straat of in de 9 Straatjes lopen zo veel bekenden, dat vind ik persoonlijk het leukst."