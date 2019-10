Voor honderdduizenden danceliefhebbers verandert de hoofdstad vanaf woensdag vijf dagen lang in een groot feestterrein. En zeker niet iedereen houdt het bij één avondje uit. NU.nl spreekt met Madeleine (24), een fanaat die zeven feesten op de planning heeft staan. Want waarom zou je dat doen? En hoe hou je het vol?

"Dit wordt mijn vierde jaar", begint Madeleine (om privacyredenen hier alleen bij voornaam genoemd). Voor ADE heeft ze speciaal een week vrij van haar werk genomen. "De eerste keer ging ik gewoon één dag, naar SLAM! in de Ziggo Dome. Het jaar erop werden het drie feesten. En vorig jaar ben ik alle dagen gegaan. Ook toen ging ik naar zeven feesten, net als dit jaar."

Madeleine trapt haar feestmarathon woensdagavond af met Awakenings. Donderdag volgt Verknipt, op vrijdag gaat ze naar Loveland 909. Voor zowel zaterdag als zondag staan er twee evenementen in de agenda. Zaterdag overdag naar Dockyard, gevolgd door een tweede bezoek aan Awakenings. Dan op zondagmiddag naar Thuishaven, om af te sluiten bij Intercell.

Naar lichaam blijven luisteren

"Het zou ook kunnen dat ik het na zondagmiddag wel mooi geweest vind en naar huis ga", vertelt Madeleine, die voor ADE iedere dag 60 kilometer op en neer reist om thuis te kunnen slapen. "Ik luister natuurlijk wel naar m'n lichaam. Zeker na die zaterdag; Awakenings gaat meestal door tot een uurtje of acht. Thuishaven is daarom ook meer een chillplek, ik ken heel veel mensen die daarheen gaan. Voor mij is het eigenlijk een soort kroeg."

“Meestal sta ik op dinsdag gewoon weer in de sportschool.”

Drugs gebruikt Madeleine met mate. "Zeker niet iedere dag", vertelt ze. "Anders houd je lichaam het niet vol. Ik maak er een soort schemaatje voor zodat ik redelijk uitgerust blijf. Ik ben nu van plan om op woensdag en zaterdag xtc te nemen. Verder hou ik het bij een paar drankjes en zorg ik dat ik genoeg eet en slaap. Op die manier gaat het eigenlijk wel gewoon. Ik sport vaak, ben veel met voeding bezig. Meestal sta ik op dinsdag gewoon weer in de sportschool."

Madeleine legt uit dat het meevalt hoeveel geld ze kwijt is voor de ADE-feesten. "Sinds twee jaar doe ik promotiewerk via sociale media, dus daardoor is mijn entree vaak gratis. Aan vervoer ben ik meestal 20 euro per dag kwijt. Soms ga ik met de trein, andere keren met een taxi of partybus. Op een feest zelf geef ik dan misschien nog 30 euro uit aan drankjes."

Honderdduizenden danceliefhebbers verzamelen zich vanaf woensdag in Amsterdam. (Foto: Harald Versteeg)

Aansluiting bij verschillende groepen

Madeleine heeft geen vaste groep die de volle vijf dagen met haar meegaat. "Ik ken eigenlijk niemand die zeven feesten pakt", vertelt ze. "Een paar avonden ga ik wel met veel bekenden. Maar verder heb ik ook veel vrienden die ik via feesten heb leren kennen. Dus dan kan ik daar ook weer bij aansluiten."

In de zomer bezoekt Madeleine iedere week een festival, in de winter gaat het meestal om één of twee feesten per maand. Maar voor ADE schroeft ze die frequentie graag op. Wat maakt deze week dan zo bijzonder? "Vijf dagen met zo veel aanbod achter elkaar, vind ik heel tof. De line-ups van sommige feesten zijn ook supergoed. En je komt heel veel verschillende mensen tegen. Je merkt echt dat het internationaal is. Ik spreek vaak buitenlandse toeristen die speciaal voor ADE naar Amsterdam zijn afgereisd. Die feestelijke sfeer vind ik heel leuk."