Tijdens ADE kun je als muziekliefhebber je hart ophalen met talloze dj-sets, maar ook de rust opzoeken. Zo kun yogalessen met livemuziek volgen of naar een slaapconcert. NU.nl sprak drie initiatiefnemers van bijzondere evenementen in de Waalse Kerk.

Beer van Geer is betrokken bij het project Ademruimte

Van Geer: "We zijn Ademruimte vorig jaar met een aantal mensen begonnen als onderzoeksproject: hoe kun je binnen de stad een publieke ruimte beschikbaar stellen voor een moment van rust en stilte? Want dat bestaat eigenlijk niet meer, in steden heb je geen plekken meer die daarvoor bedoeld zijn. Vroeger had je de kerk waar je naartoe kon. Wij hebben bedacht dat we interieur, licht en geluid met elkaar willen combineren in een nieuw type ruimte. Bij binnenkomst word je 'gemeten', in de meubelstukken zitten sensoren die de druk van je lichaam meten. Aan de hand van je hartslag en ademhaling worden bepaalde sferen gecreëerd in combinatie met een meditatie. De basis van de ruimte is een ritmische ademhalingsoefening. Het is een individuele ervaring, je bent dus alleen in de ruimte. Die ruimte werkt reflecterend. Je krijg gereedschap aangereikt om stress te kunnen omvormen."

Zie jij het gebeuren dat mensen op zaterdagavond naar een initiatief als Ademruimte gaan in plaats van naar de club?

"Het is een nieuwe vorm van elektronische muziek ervaren. In plaats van alleen maar consumeren, ben je nu zelf ook bezig met creëren. Afhankelijk van jouw ademhaling en hartslag wordt de sfeer of het geluid in een ruimte gecreëerd. Ik denk dat je dit veel meer gaat zien in de toekomst, maar ik denk niet dat mensen naar Ademruimte gaan in plaats van naar de club. Het is eerder iets wat je ernaast kunt doen, op een andere tijd van de dag. Je zou Ademruimte kunnen zien als een meditatiebioscoop."

Ademruimte is voor houders van een ADE-pas toegankelijk van woensdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 20.00 uur in de Waalse Kerk.

Sebastian Mullaert is medeorganisator van het slaapconcert Circle of Live - In Dreams

Mullaert: "Ik ben vorig jaar begonnen met het evenement Circle of Live, maar toen was het nog geen slaapconcert. Dat hebben we er dit jaar voor het eerst van gemaakt. Circle of Live heeft een vaste crew van een aantal artiesten, die in wisselende samenstellingen optreden tijdens evenementen. We hebben geen plan: iedereen sluit z'n apparatuur op elkaar aan en dan beginnen we gewoon. Het evenement is voortgekomen uit mijn jarenlange ervaring in de muziekwereld en mijn persoonlijke spirituele zoektocht. Het is gericht op ontdekking en improvisatie, net als mijn nieuwe album A place called Inkonst. Ik zie grote gelijkenissen tussen improvisatie en meditatie: het zijn verschillende gezichten van hetzelfde concept. Met Circle of Live wil ik het publiek uitnodigen om ook in meditatieve toestand te komen, om te onderzoeken waar ze zelf behoefte aan hebben en om dingen te doen waar ze zich goed bij voelen."

Is het de bedoeling dat het publiek ook echt gaat slapen?

"We noemen het een slaapconcert, maar je mag zelf weten of je gaat slapen of niet. Als je het nodig hebt, slaap je wat mij betreft de hele nacht. Iedereen neemt wel z'n eigen slaapspullen mee, maar je kunt ook op je matje liggen terwijl je naar de muziek luistert, of je kunt zittend mediteren."

Circle of Live - In Dreams begint op donderdag om 23.00 uur in de Waalse Kerk en duurt tot 7.00 uur de volgende dag. Daarnaast doet Circle of Live op zaterdag overdag een sessie in Radion.

Sabrina Vernooy organiseert yogalessen met livemuziek met Equal Yoga

Vernooy: "Bij onze yogastudio aan de Rozengracht houden we een aantal sessies die live worden begeleid door een dj, dat zijn de wat krachtigere sessies waarbij de focus iets meer ligt op de muziek. Je kunt dan denken aan deephouse, maar we hebben ook een hiphopsessie. In ons vaste rooster hebben we op de dinsdagen ook altijd een les met livemuziek. Verder worden in de Waalse Kerk drie lessen gegeven die eindigen met een live cello-meditatie door The Wong Janice. De Waalse Kerk is een prachtige locatie, in combinatie met de muziek worden die lessen een zintuiglijk feestje. Overigens zijn alle lessen ook geschikt voor mensen zonder ervaring met yoga."

Zijn yoga en ADE wat jou betreft een goede combinatie?

"Zeker weten, veel van de lessen die worden gegeven bij Equal Yoga zijn ook met muziek. Er zijn onderzoeken geweest waaruit blijkt dat yoga en muziek elkaar kunnen versterken. Ik ben zelf yogadocent en gebruik bijna altijd muziek in mijn lessen, omdat je daarmee een bepaalde energie kunt toevoegen aan de practice. Muziek kan er ook voor zorgen dat hersengebieden worden geactiveerd die met empathie te maken hebben. En die compassie, dat is wat mij betreft een van de belangrijkste elementen van yoga."

In de studio van Equal Yoga worden donderdag tot en met zondag speciale lessen gegeven die voor iedereen toegankelijk zijn. In de Waalse Kerk is er op woensdag, donderdag en vrijdag een les van 12.00 tot 13.15 uur die toegankelijk is voor ADE-pashouders.