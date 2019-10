Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) komt bijna de gehele dancewereld naar onze hoofdstad om te draaien, maar ook om te netwerken en te genieten van alles wat er die week georganiseerd wordt. NU.nl spreekt met enkele bekende namen over hun invulling van de week. Deze keer: dj Armin van Buuren.

Waar moet je zelf draaien?

"Ik heb het stiekem best wel druk. Mijn radioprogramma A State of Trance wordt tijdens ADE live uitgezonden vanuit ons kantoor. Daar is zo'n honderd man bij, maar het wordt later ook nog uitgezonden door Radio 538. Verder sta ik vrijdag op Tomorrowland en zaterdag bij AMF Festival. Ik heb ook ja gezegd tegen een paar panels. Eentje daarvan gaat over GAIA, het muziekproject dat ik samen met Benno de Goeij heb opgezet. Er is ook een panel over dance in China. Ik ben daar veel geweest en in november ga ik er weer naartoe voor een uitgebreide tournee. De dancecultuur is daar veel meer aanwezig in clubs dan op festivals, in tegenstelling tot in Nederland. Mijn profiel slaat in China wel aan; m'n muziek wordt er veel gestreamd. Ik kom er graag. Het eten is geweldig en de Chinezen zijn leuke mensen. Ik heb wel een strak schema met twaalf gigs."

Welke feesten ga je tijdens ADE bezoeken?

"Ik hoor normaal gesproken maar weinig sets van andere dj's omdat ik het zo druk heb, maar ik wil tijdens ADE wel m'n best doen om te kijken of ik wat kan meepikken. De week erna heb ik gelukkig vrij en kan ik op m'n gezin focussen, ook in het kader van Balance (verwijzing naar zijn nieuwe album, dat onder meer gaat over het vinden van balans, red.)."

Gebruik je deze week ook om te netwerken?

"Ik heb een hoop afspraken en interviews, mede naar aanleiding van m'n nieuwe album. Ik wil graag een aantal schrijvers ontmoeten met wie ik misschien zou kunnen samenwerken. Alle grote, internationale namen uit de dancewereld komen bij elkaar tijdens ADE en er zijn speciale writing camps waar je bij kunt gaan zitten. Bijna iedereen die ik ken uit de industrie is in Amsterdam. Ik probeer m'n agenda ook een beetje open te laten voor ontmoetingen."

Je hebt tijdens ADE ook een eigen escaperoom in Amsterdam?

"Ik ben zelf groot fan van escaperooms en het leek me leuk om ter gelegenheid van m'n nieuwe album een speciale Armin van Buuren-escaperoom te hebben. Je moet goed kunnen puzzelen, wil je 'm kunnen oplossen. Ik heb 'm zelf nog niet gespeeld, maar dat ga ik zeker doen."