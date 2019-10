Zanger en gitarist Torre Florim bracht dit jaar met De Staat een nieuw album uit, stond afgelopen zomer op uiteenlopende grote festivals en heeft onder meer een speciaal optreden op ADE in het vooruitzicht. Naar welke muziek luistert hij in zijn eigen tijd? NU.nl spreekt de muzikant aan de hand van zijn recente zoekgeschiedenis op Spotify.

Over Torre Florim De 34-jarige Florim is sinds 2007 de voorman van rockband De Staat. De formatie bracht tot nu toe zes originele albums uit, waarvan Bubble Gum het meest recente is. Hun bekendste nummer is Witch Doctor. Dat nummer heeft niet alleen een notering in de Top 2000, maar is ook geprezen om de videoclip, die eerder dit jaar door 3voor12 werd uitgeroepen tot beste Nederlandse videoclip aller tijden.

IDLES - Samaritans

"Toen ik een jaartje of tien was, hield ik echt van dit soort agressieve muziek. IDLES wakkert dat vuurtje weer bij me aan. Echt die lompe shit waar ik als kiddo energie van kreeg. Er komt een soort oergevoel bij me naar boven. Af en toe vind ik dat wel prettig. Samaritans is vooral een track die me grijpt. Joe Talbot schreeuwt bijna. Het zit een beetje tussen roepen, rappen en zingen in. Dat is een combinatie die ik bij De Staat ook leuk vind."

Sons of the Pioneers

"In de film The Ballad of Buster Scruggs zit een van hun tracks, Cool Water. Die heeft zo'n vette sfeer. Ik ontdekte dat het om een groepje zangers uit de jaren dertig en veertig ging. Die oude platen hebben een eigen charme, je hoort aan de opnames dat het echt oud is. Voor mij is het heel relaxte achtergrondmuziek. Meestal ben ik daar niet zo van, omdat ik gefocust raak op wat ik hoor, maar bij deze muziek kan het op de een of andere manier wel. Bij de meeste klassieke muziek heb ik dat ook."

Moses Sumney

"Dit is zo'n waanzinnig goede zanger. Echt niet normaal. In Make Out in My Car kun je goed horen hoeveel hij met z'n stem kan. Af en toe heel hoog, met heel veel lucht. Er zit een dwarsfluit in dat nummer, maar z'n stem klinkt ook als een dwarsfluit. Alsof het in elkaar overloopt. Ik kan totaal gefascineerd raken door dat soort dingen. Onze stemmen lijken soms een beetje op elkaar, hoewel ik lang niet zo goed kan zingen als hij. Hij gaat van superlaag naar superhoog. Zo veel controle. Ik heb hem op Down the Rabbit Hole gezien, heel gaaf."

D'Angelo

"Als je niet weet wat je aan moet zetten, is D'Angelo gewoon altijd goed. Voodoo vind ik vooral sterk, maar eigenlijk zijn al z'n platen tof. In alle facetten is het zo waanzinnig gedaan. Hoe het is gespeeld, hoe hij zingt. Ik heb ook de documentaire over hem gezien, Devil's Pie. Nog steeds kreeg ik daarbij het gevoel dat ik niet alles van hem zag, misschien ook omdat hij zo is. Maar het vetste is dat je een kijkje in de keuken krijgt. Dat het bij hem ook gewoon een bende blijkt te zijn, net als bij ons."

De Staat

"Haha, ja die staat inderdaad ook in m'n lijst. Soms kijk ik even hoe ons profiel eruitziet. Het is ook wel leuk om te zien waar mensen naar luisteren. Volgens mij doen bijna alle artiesten dat. Zelf luister ik er bijna nooit naar, ik zet niet even lekker een albumpje van mezelf op. Maar de keren dat ik het heb gedaan, was het een beetje alsof je een oud fotoalbum doorbladert. Je voelt bijna weer de emoties die je had toen je de muziek aan het maken was."

"Op 17 oktober staan we op ADE, in de fietspassage onder het Rijksmuseum. We zijn nog bezig met de setlist, maar het worden zeker veel nieuwe tracks en ook een aantal oudere. Soms passen we op de dag zelf nog de setlist aan, als we weten wat goed gaat werken op die plek. Dit is natuurlijk een heel gekke plek, een soort tunnel. We hebben er nog nooit gestaan. Dat is sowieso altijd leuk om te doen."