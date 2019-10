Het Amsterdam Dance Event brengt de beste dance, techno en house naar de clubs en muziekpodia in de hoofdstad. Maar naast de voor de hand liggende locaties, veranderen ook een aantal verrassende gebouwen in een tijdelijke club. Een overzicht van opvallende concertlocaties.

'Slaapconcert' in Waalse Kerk

De Waalse Kerk op de Oudezijds Achterburgwal in het hart van Amsterdam is een voormalige rooms-katholieke kapel die dateert van het begin van de dertiende eeuw. Sinds 1970 is het gebouw officieel een rijksmonument. Iedere zondag is er nog een kerkdienst in het Frans en er zijn vanwege de briljante akoestiek regelmatig klassieke concerten. Tijdens ADE vindt er met Zen Space een meerdaags programma plaats en kunnen de feestgangers juist ontspannen met een speciaal slaapconcert, meditatie en speciale audiovisuele installaties.

Raven op Amsterdam Centraal

Dagelijks denderen honderden treinen Amsterdam Centraal in en uit. Tijdens ADE is er naast de piepende remmen van treinen ook muzikaal kabaal in de buurt van de rails en perrons. Partyorganisator Audio Obscura presenteert op donderdag 17 oktober namelijk een technofeest met het Duitse Motor City Drum Ensemble en onze landgenoot Young Marco in de Amstelpassage. Op zaterdag 19 oktober mag Patrick Topping uit het Verenigd Koninkrijk met zijn labelgenoten van Trick ook de boel rond het spoor op stelten zetten.

In plaats van de trein pakken, kun je tijdens ADE raven op Amsterdam Centraal. (Foto: Pro Shots)

Concert ónder het Rijksmuseum

Iedere Amsterdammer is waarschijnlijk weleens door de Rijkspassage onder het Rijksmuseum gefietst. De iconische fietserstunnel, die jarenlang dicht was vanwege de grootschalige verbouwing van het wereldberoemde museum, is tijdens ADE de plek waar de rockers van De Staat een concert geven. Naast de Nijmegenaren draaien de Amsterdamse DJ Titia en Boys Noize uit Berlijn een gratis bij te wonen set op deze bijzondere locatie.

Dj's draaien op Veronica Schip

Eind jaren zestig werd Radio Veronica een zeer populaire zender die als een van de eerste popmuziek omarmde en daarmee de jeugd bereikte. Het station zond op de Noordzee uit, vanaf het inmiddels legendarische Veronicaschip dat inmiddels verankerd ligt aan de NDSM-pier. Tijdens ADE is de boot opnieuw het domein van progressieve muziek, want het team achter het Tilburgse Draaimolen Festival neemt dan - met dagelijks techno, minimal en housefeesten - zijn intrek.

Licht en geluid op voormalig militair terrein Het HEM

Het rauwe, industrieel ogende HEMbrugterrein, dat tegenwoordig Het Hem genoemd wordt, is een voormalig militair terrein aan het Noordzeekanaal, waar een paar decennia geleden de Zaanse industrie floreerde en sinds begin deze eeuw de creatieve sector zijn plek heeft ingenomen. ADE heeft inmiddels ook zijn weg naar deze authentieke plaats in Zaandam gevonden. Kunstenaar en componist Nicolas Jaar zal hier zijn nieuwste kunstinstallatie over de relatie tussen licht en geluid presenteren. Een spektakel voor oor en oog dus.

Even geen klassieke muziek in Concertgebouw

Het Koninklijk Concertgebouw tegenover het Museumplein werd aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd en is doorgaans de residentie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het statige pand kent vier zalen en in de grootste mag het Nederlandse danceduo Weval op de openingsdag van ADE in de voetsporen treden van onder andere Henrik Schwarz, Kiasmos en Nicolas Jaar. Het tweetal belooft een speciale show met gastmuzikanten, wat in deze bijzondere ruimte hun melodieuze, maar intense ritmes een extra dimensie zal geven.

Dj's in plaats van het Koninklijk Concertgebouworkest verzorgen de muziek tijdens ADE. (Foto: Novum)

Combinatie van licht, muziek en architectuur in Noorderkerk

De Noorderkerk is een van de eerste kerken die in de zeventiende eeuw na de Reformatie in Nederland is gebouwd. Het gebouw in het hart van de Jordaan is een rijksmonument en aan het einde van de twintigste eeuw grondig gerestaureerd. Hierdoor kunnen er ook evenementen en concerten worden gehouden, zoals tijdens ADE. Op zaterdag 19 oktober geven Boris Acket, Maarten Vos en Nick Verstand met AETHER een bijzonder optreden waarbij licht, muziek en de architectuur van de kerk bijeenkomen.

DGTL-takeover in Scheepsbouwloods

De Scheepsbouwloods op de NDSM-werf is onlosmakelijk verbonden met de grootschalige scheepsindustrie uit de vorige eeuw. Lassers, vijlers, slijpers, walsers en buigers werkten hier dag en nacht aan tankers, trawlers en passagiersschepen. Inmiddels is de deze werf een bekend evenemententerrein en tijdens ADE wordt de enorme Scheepsbouwloods vijf dagen lang door het DGTL-team overgenomen. De livesets van onder meer Orbital, Modeselektor, Floating Points en Richie Hawtin zijn de grote trekpleisters op deze avonden.