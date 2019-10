Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) is Amsterdam het internationale middelpunt van de dancescene. Naast programmaonderdelen waar je een ticket voor nodig hebt, wemelt het van de gratis te bezoeken evenementen. NU.nl maakte daarom het onderstaande overzicht.

Dublab - 20 Year Anniversary

Het Amerikaanse Dublab was twintig jaar geleden het radiostation dat de weg plaveide voor de inmiddels vele dancezenders die wereldwijd te beluisteren zijn. Het station uit Los Angeles viert zijn jubileum op de openingsdag van ADE met beats, disco en house.

Waar: Radio Radio

Wanneer: 16 oktober, 13.00 tot 21.00 uur

Meer informatie

BBR Records & Be Wild Showcase

De befaamde dancelabels BBR Records en Be Wild Records bundelen hun krachten voor een speciale avond. Een groep internationaal succesvolle dj's pakt uit met nieuwe en exclusieve releases. Onder hen The Rituals, Luyo, Black Legend, Dennis Quin en Pagany.

Waar: Suzy Wong

Wanneer: 16 oktober, 21.00 tot 3.00 uur

Meer informatie

Pllek Live Stage with Karpov Not Kasparov

Het Roemeense dj-duo Karpov Not Kasparov maakt muziek volgens de regels en strategieën van het schaken in het achterhoofd. Dat klinkt misschien gecompliceerd, maar het resultaat is een uiterst dansbare mix van jarentachtigdance en een flinke scheut jazzelementen. Tijdens deze opzwepende liveset verliest het tweetal ook het visuele aspect niet uit het oog: het duo verrast regelmatig met balletdansers en andere kunstvormen.

Waar: Pllek

Wanneer: 17 oktober, 21.00 tot 1.00 uur

Meer informatie

Ellen Allien presents Vinylism

De Berlijnse electromuzikant en producer Ellen Allien is een grote naam in de technoscene. Samen met een internationaal gezelschap dj's van haar label Bpitch Control, onder wie Amotik, DJ Stingray 313 en Freddy K, geeft de Duitse in de pop-upbar Radio Radio in het Westerpark een feestje. Liefhebbers van techno en IDM kunnen hun hart ophalen.

Waar: Radio Radio

Wanneer: 17 oktober, 17.00 tot 21.00 uur

Meer informatie

Percolate x One House Artists

Onder anderen de Britten Dan Shake en Jasper James, de Amerikaan Jamie 3:26 en Demuja uit Oostenrijk maken hun opwachting tijdens de allereerste Percolate x One House Artists. In de gemoedelijke setting van Café Struik verzorgt een keurkorps aan dj's uit beide Londense dancestallen voor een avond vol house, disco, r&b en moombahton.

Waar: Café Struik

Wanneer: 17 oktober, 20.00 tot 5.00 uur

Meer informatie

Modular synth night in /K

Het ADE-thema van dit jaar is Honderd jaar elektronische muziekinstrumenten. Daarom host Studio/K een programma vol artiesten met modulaire synthesizers, die elektronische muziek zoals noise, ambient en dance ten gehore brengen. Cultuurschok, Boris Scorpio, Betasquare en Rowe begeleiden de bezoekers bij deze tijdreis.

Waar: Studio/K

Wanneer: 18 oktober, 21.00 tot 3.00 uur

Meer informatie

Midnight Express - Skatecafe

Naast borrelen en skaten kun je jezelf tijdens ADE in het Skatecafe ook onderdompelen in de beats van Midnight Express. PVBLIC XCESS, Cinnaman, Bonne & Etienne, Roelien & TV-Tas en Nanno Reveco verzorgen tot in de vroege uurtjes de opzwepende soundtrack.

Waar: Skatecafe

Wanneer: 19 oktober, 22.00 tot 5.00 uur

Meer informatie

Pllek Balearic Special with Marcelo Umaña and friends

De industriële containerarchitectuur van Pllek wordt deze avond door dj Marcelo Umaña omgetoverd tot een stukje tropisch paradijs, waarbij de Chileen je met zijn door balearicbeats gedreven sound meeneemt op een meeslepende reis vol internationale ritmes en zwoele melodieën.

Waar: Pllek

Wanneer: 20 oktober, 17.00 tot 0.00 uur

Meer informatie

De bovenstaande gratis te bezoeken feesten zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een gratis feest dat volgens jou ook het bezoeken waard is? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.