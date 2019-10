Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) komt bijna de gehele dancewereld naar onze hoofdstad om te draaien, maar ook om te netwerken en te genieten van alles wat er die week georganiseerd wordt. NU.nl spreekt met enkele bekende namen over hun invulling van de week. Deze keer: dj Nicky Romero (30, echte naam Nick Rotteveel).

Waar moet je zelf draaien?

"Met mijn label hebben we al acht jaar onze eigen avond, op woensdag, de aftrap van ADE. De eerste vond plaats in de Jimmy Woo, sinds het jaar daarop staan we in de Melkweg. In die jaren hebben we naast artiesten van mijn label Protocol ook heel veel verrassingsacts het podium gehad: Armin van Buuren, David Guetta, Afrojack, Martin Garrix… Ook dit jaar staan er weer verrassende namen."

Welke feesten ga je tijdens ADE bezoeken?

"We komen woensdag aan vanuit Brazilië, dus we houden de donderdag vrij om even tot rust te komen. Vrijdag ga ik langs wat radiozenders en zaterdag geef ik een masterclass. Het leuke aan ADE is dat veel mensen langskomen bij feestjes van anderen, dus de kans is groot dat ik er één of meerdere ga bezoeken. Op ADE is iedereen met elkaar bevriend, helemaal het Nederlandse kliekje komt vaak bij elkaar kijken. Zo ging ik vorig jaar langs bij Lucas & Steve en zij ook bij mij."

Gebruik je deze week ook om veel te netwerken?

"Ik draai nu zo'n tien jaar mee en heb inmiddels een netwerk opgebouwd. Maar voor jongens die net in de industrie zitten, is het heel belangrijk, omdat zij nog nieuwe mensen moeten leren kennen. Vroeger sliep iedereen tijdens ADE in twee vaste hotels en stonden nieuwe talenten voor de ingang, in de hoop dat er een bekende producer of dj langsliep die ze hun demo konden geven. Ik was daar eentje van, haha. Nu is dat andersom en komen ze naar mij om een USB-stickje te overhandigen."

Je bent vaak in het buitenland, gebruik je deze week ook om vrienden en familie te zien?

"Nou, ik heb net vakantie gehad waarin ik tijd met ze heb kunnen doorbrengen. Het was heel fijn om ze even te kunnen zien. Als ik terug ben van ADE moet ik weer de studio in, maar ik hoop in januari, als het wat rustiger is, weer wat familie en vrienden te kunnen zien."

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?

"Het is goed voor de dancescene, helemaal voor Nederland, waar enorm goeie artiesten vandaan komen. ADE laat zien dat het hart van de dancemuziek wel degelijk in Amsterdam ligt. We kunnen er als klein landje trots op zijn dat er zo veel toonaangevende namen naar ons toe komen."

Wat maakt Amsterdam zo'n mooie plek voor een evenement als ADE?

"Er zijn twee grote, soortgelijke dance-evenementen: IMS op Ibiza en Winter Music Conference in Miami. Dat laatste was vroeger het epicentrum van de dancemuziek, maar dat is nu Amsterdam geworden. In Nederland zitten veel grote labels, namen en studio's en zit alles lekker dicht op elkaar. Bovendien is het weer tijdens ADE vaak niet heel goed, dus mensen gaan vaker met elkaar om de tafel en zijn meer bezig met zaken. Op Ibiza en in Miami ben je toch meer bezig met het festival en tot 's avonds laat een drankje drinken."