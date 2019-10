Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) komt bijna de gehele dancewereld naar onze hoofdstad om te draaien, maar ook om te netwerken en te genieten van alles wat er die week georganiseerd wordt. NU.nl spreekt met enkele bekende namen over hun invulling van de week. Deze keer: dj San Holo (28, echte naam Sander van Dijck).

Hoeveelste editie ADE is dit voor jou?

"Dit is alweer de vijfde keer. De eerste keer draaide ik voor vijf man, vorig jaar verkocht het feest dat mijn label geeft helemaal uit. Het is leuk om te zien hoe dat in de loop der tijd groter wordt, hoewel ik er weinig waarde aan hecht om voor een groot publiek te staan. Het is vooral leuk om dat nu ook in Nederland te doen, na al een paar jaar in Amerika in grotere zalen te hebben gestaan."

Waar moet je zelf draaien?

"Ik draai net zoals elk jaar op het feest van mijn label Bitbird in de Melkweg (op donderdag, red.). Daar nodig ik mijn beste vrienden uit de scene voor uit, dus dat wordt een gezellige avond. Ook geef ik een aantal workshops over produceren."

Hoe is het om weer in Nederland te zijn?

"Heel fijn, zoals het altijd is. Ik ben hier eigenlijk maar een paar maanden per jaar. Al dat toeren met al die shows en massale evenementen kan best chaotisch aanvoelen en ik ben toch opgegroeid met de mentaliteit 'doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg'. Dat lukt in Nederland een stuk beter."

Gebruik je de ADE-week ook om te netwerken met collega's?

"Van netwerken hou ik niet zo, ik ben er heel slecht in. Ik wilde dat ik er beter in was, zoals veel van mijn collega's. Het liefst praat ik in die week over het leven met de mensen die ook graag wil spreken, in plaats van dat het weer over werk gaat - dat mag mijn management doen. Tijdens ADE komt de hele wereld naar Amsterdam, dus de kans is groot dat ik veel bevriende collega's tegenkom met wie ik koffie ga drinken."

Hoe zie je verdere planning rond ADE eruit?

"Wat ik precies ga bezoeken weet ik nog niet, maar ik ga in elk geval een aantal studiosessies doen met artiesten die ik tof vind, onder wie Petit Biscuit (van de hit Sunset Lover, red.) - de rest kan ik nog niet verklappen. Daarnaast heb ik ook een paar meetings met boekers en mijn management. Liever maak ik gewoon muziek, maar het is natuurlijk goed om even de mensen te zien die dit project draaiende houden."

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?

"Het is fijn dat we zo'n danceweek hebben in Europa en ik ben ook blij dat het in mijn eigen land is, zeker omdat Nederland zo'n belangrijk land is voor de dancemuziek. Daarbij is Amsterdam natuurlijk supermooi en heeft het echt zijn eigen charme."