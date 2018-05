Courteney: kus met Jennifer was niet spannend

"Als mensen een enorme tongzoen verwachten, dan gaat het tegenvallen", zegt ze. "Het was maar een klein kusje."

In Dirt, geproduceerd door Cox en haar echtgenoot David Arquette, speelt Courteney de hoofdredacteur van een modeblad. De 38-jarige Aniston heeft een gastrol als de lesbische hoofdredacteur van een concurrerend tijdschrift. De aankondiging dat de twee vriendinnen zouden zoenen in de serie zorgde voor veel aandacht in de Amerikaanse media.

Serie

Cox en Aniston leerden elkaar kennen op de set van Friends, een comedyserie over een groep vrienden in New York. In 2004 kwam er einde aan de langlopende serie, maar ze zijn altijd dikke vriendinnen gebleven.

Volgens het verhaal van een van de afleveringen van Friends zoenen de karakters van Cox en Aniston elkaar overigens ook, maar dat werd niet in beeld gebracht.