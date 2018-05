Roddelbladen: blote bibsenboys en Curry op de vlucht

Op de vlucht

Een slordig uitgeknipt krantenknipseltje belandde op de redactie van Weekend. Het is van een deurwaarder die op zoek is naar ene ‘A. C. Curry’ zonder bekende woon- of verblijfplaats. Dat is Adam Curry, bleek al snel. Samen met Patricia Paay woont hij in Engeland en blijkbaar heeft Adam hier in Nederland nog wat onafgeronde financiële zaken lopen. Vroeger liet het echtpaar zich maar al te graag zien in de hoofdstedelijke jet-setkringen, maar de laatste tijd is het verdacht stil rond de twee. Weekend vraagt zich dan ook af hoe het gesteld is met de vele miljoenen die Adam Curry ooit met de internet-business verdiende. Is daar nog wel wat van over, of zijn Adam en Patricia echt op de vlucht voor schuldeisers? Aan de andere kant: Adam heeft nog steeds een eigen vliegtuig en Engeland is een duur land om te wonen. Tevreden concludeert het blad dan ook dat de reality-soap rondom Curry nog láng niet afgelopen is.

Twéé flatjes

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wonen naar volle tevredenheid in Apeldoorn. En als ze een keer in Amsterdam moeten zijn, slapen ze gewoon in het Paleis op de Dam. Handig, zo’n ruim pied-à-terre in de familie. Maar nu hun logeeradresje verbouwd gaat worden, denkt het prinselijk paar er over een eigen onderkomen aan te schaffen. ‘Wij willen een flatje in de randstad’ vertelde de prinses. Dan kunnen ze lekker dicht bij de kinderen en kleinkinderen zijn, die allemaal in Amsterdam wonen. Geen probleem, zou je denken, geld genoeg in de familie. Maar het blijkt iets minder eenvoudig. Zomaar ‘een flatje’ is een understatement voor iemand van het koninklijk huis. Behalve het flatje moet er namelijk ook een wachtpost voor de marechaussee worden ingericht en ook de lijfwachten moeten een plekje krijgen. Eén flatje moet er dan minstens twéé worden, vlak naast of bij elkaar. En dat blijkt in de dure, dichtbevolkte hoofdstad niet zo makkelijk te vinden. Zelfs niet als je ‘Van Oranje’ heet.

Wel of geen kiddo’s?

Daphne Bunskoek, presentatrice van RTL-Boulevard, is al een hele tijd samen met Wessel van Diepen. Maar samenwonen doet het stel niet. Volgens Privé heeft het paar nu een ‘oefenhuis’ gekocht op de Waddeneilanden, waar ze in het weekeinde samen met Wessel’s dochter India verblijven. En als dat goed bevalt, komt er spoedig een bruiloft èn een eigen baby voor Daphne. Maar in Weekend lezen we heel wat anders. Trouwen wil ze wèl, maar kinderen helemaal niet. ‘Nee, dat zit er niet in denk ik. Nooit’, aldus de brunette. Ze heeft blijkbaar genoeg aan Wessels’s dochtertje.

Blote bibsenboys

Gewoon homo zijn is niet goed genoeg meer. Je moet tegenwoordig een ‘Divo’ zijn, een over-the-top relnicht. Aldus Party, die er een heuse wetenschapper op heeft los gelaten. Gerard Joling en Gordon zijn twee typische voorbeelden van Divo’s, ‘uitvergrote nichten die willen opvallen door veel uiterlijk vertoon dat alom aanwezig is en die veel obscene grappen maken’. Dit wordt helemaal de trend, voorspelt de wetenschapper. ‘Je ziet ze veel in creatieve beroepen, omdat ze daarin al lekker gek kunnen doen’ aldus de wetenschapper. Maar ook zonder Divo te zijn, vertonen homo’s wel eens opmerkelijk gedrag. Zo blijkt de schaatspartner van styliste Mariëlle Bastiaansen van sterren op het ijs in homo-pornofilms te spelen. En hoofdrolspeler in de Tarzan musical Ron Link poseerde naakt voor een foto voor een homo-sauna. Weekend vraagt zich af of het Amerikaanse Disney deze blootfoto’s van Ron apprecieert. Het bedrijf wil spelers van onbesproken gedrag, en of blote billen-foto’s door de vingers worden gezien, is maar zeer de vraag. Trendsettende Divo of niet.

Loer draaien

‘Wil je je ex-man een loer draaien, dan is het nieuwe RTL-5 programma Ex Wives Club the place to be!’ belooft Privé. Drie presentatrices gaan kandidaten helpen om wraakacties op touw te zetten tegen gemene ex-mannen. De drie ‘deskundigen’ zijn Sylvana Simons (twee keer gescheiden), Esther Blinker (ex van voetballer Regi) en Rosalie van Breemen, de ex van Alain Delon. Zij is weliswaar nooit echt met Alain getrouwd geweest, maar na 15 jaar mag je wel van een scheiding spreken. Privé vraagt zich echter af of de drie dames wel de juisten zijn voor dit programma. Sylvana verkondigde na haar scheiding juist géén ruzie met haar ex te willen maken en Rosalie stortte zich onmiddellijk in de armen van een nóg rijkere Fransoos. Dus ook zij hoefde niet te vechten voor alimentatie. Hoe Esther Blinker uit de strijd is gekomen, meldt Privé niet, maar met de voetbalvrouwen zit het meestal wel snor qua geld. Privé is niet bepaald onder de indruk van deze drie, die dus verbitterde gescheiden vrouwen moeten gaan helpen hun man te pesten. Ons lijkt het wel een aardig gegeven en we gaan dan ook zappend op zoek naar de Ex Wives Club.