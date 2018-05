'Justin en Cameron uit elkaar' (video)

Bekijk video

Timberlake en Diaz werden begin december voor het laatst in het openbaar gezien en zou ook de feestdagen zonder elkaar hebben doorgebracht, melden bronnen aan het Amerikaanse tijdschrift.

Timberlake zou met vrienden gespot zijn in een nachtclub in de Amerikaanse stad Memphis. Op de vraag of hij nog samen was met de blonde actrice, zou de zanger hebben geantwoord dat de relatie voorbij was.

De 34-jarige Diaz en de 25-jarige Timberlake kregen in 2003 een relatie. Ze ontmoetten elkaar dat jaar tijdens de Kids' Choice Awards.