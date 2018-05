Sienna Miller in therapie vanwege Jude Law

Vorig jaar zomer maakte Sienna het uit met Jude nadat hij een affaire opbiechtte met Daisy Wright, de oppas van zijn kinderen. Enkele maanden later nam ze hem terug, wat veel publiciteit opleverde. Sindsdien hadden ze een knipperlichtrelatie. Vorige maand maakten de filmsterren alsnog bekend definitief uit elkaar te gaan.

Ondanks alles heeft het 24-jarige stijlicoon geen spijt van haar relatie met Law. "Het was een mooie periode in mijn leven", zegt ze terugkijkend. De aandacht voor haar persoonlijke leven in de pers neemt ze daarbij op de koop toe.

Verliefd

"Achteraf had ik misschien kunnen bedenken dat mijn relatie met Jude grote invloed zou hebben op mijn privacy. Maar je hebt geen zeggenschap over op wie je verliefd wordt. En bij mij was het toevallig iemand die heel erg beroemd was."

Hartenbreker

Jude Law vertelt in het Franse tijdschrift Gala dat ook hij het moeilijk heeft met de aandacht van de media voor zijn privéleven. Volgens de acteur wordt zijn imago als hartenbreker in de pers flink opgeblazen.

"Mijn affaire met Daisy was een fout. Maar het is niet zo dat ik tien schandalen op mijn naam heb staan. Ik ben ook maar een mens en maak daarom fouten", verzucht hij. "Het verschil is alleen dat zelfs mijn kleinste foutjes breed worden uitgemeten. Dat is helaas de prijs die je moet betalen voor succes."