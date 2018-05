Mariska Hulscher geloofde in huwelijk (video)

Bekijk video

Na de bekendmaking deed Hulscher er het zwijgen toe, iets wat niet in dank werd afgenomen door de media. De stilte stond namelijk in schril contrast met de manier waarop Hulscher voor haar huwelijk contact zocht met de showbizzbladen en -programma's.

Op Vrouw.nl zegt Hulscher bewust gekozen te hebben om haar liefdesperikelen niet te delen met het Nederlandse publiek. De presentatrice snapt dat mensen een oordeel over haar klaar hebben, maar zegt dat het belangrijk is om bewust te zijn van dat oordeel. "Als je zelf niet blij bent met de veroordeling door anderen, doe het een ander dan ook niet aan", aldus Hulscher in de brief.

Keuzes

Hulscher zegt tijd nodig te hebben gehad om alles op een rijtje te krijgen. "Ik kon niets zeggen. Ik wist zelf nog niet eens waarom dit gebeurde. Ik heb altijd oprecht geloofd in mijn keuze om te trouwen", aldus de presentatrice. "We maken dagelijks keuzes in ons leven, pas achteraf blijkt of onze beslissingen juist waren. Dat juist deze belangrijke keuze verkeerd uitpakte was een enorme deceptie."

Zwangerschap

Ook laat Hulscher weten dat alle onwaarheden die de ronde deden haar erg boos hebben gemaakt. Zo werd onder meer gesuggereerd dat Schouwenaar zou zijn vreemdgegaan. Ook deden geruchten de ronde dat Hulscher de scheiding aanvroeg na een mislukte zwangerschap.

Goedkeuring

"Ik was gefrustreerd door alle leugens. Maar mijn dierbaren en ik weten hoe het zit en daar draait het om. Ik heb verantwoording af te leggen aan mijzelf en niet aan mensen die ik niet ken. Ja, ook als je het geluk eerder van de daken hebt geschreeuwd. In die zin heb ik geen goedkeuring van de buitenwereld nodig", aldus Hulscher.

De presentatrice zegt momenteel bewuster te luisteren naar haar eigen gevoel. "Ik heb deze zomer een unieke kans gekregen om mijzelf te ontwikkelen en nog dichter te komen bij wat ik ben."