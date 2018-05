Bon Jovi ambassadeur van goed doel

De 44-jarige Amerikaan is opgetogen over zijn nieuwe functie. "Het mooie van dit ambassadeurschap is dat ik niet alleen zelf iets goeds kan doen voor de samenleving, maar dat ik vooral andere mensen enthousiast kan maken om hetzelfde te doen", zegt de zanger.

Activiteiten waarbij de ambassadeurs zijn betrokken, lopen uiteen van hulp bij geldinzamelingen en promotie van de organisatie tot het bouwen van huizen in de landen waar Habitat for Humanity actief is.

Habitat for Humanity bouwt sinds dertig jaar eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor mensen in moeilijke omstandigheden. Habitat is actief in ruim negentig ontwikkelingslanden.