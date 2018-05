De Roy van Zuydewijn twijfelt over bestaan Hofstadgroep

"Niemand in Nederland heeft het lef gehad om te zeggen dat er nooit iets is geweest als de Hofstadgroep", aldus De Roy van Zuydewijn in een vijftien minuten durende lezing.

Hij sprak in de Utrechtse Jaarbeurs op een bijeenkomst georganiseerd door Ditkannietwaarzijn.nl . Tijdens de conferentie worden lezingen en debatten gehouden door sprekers die de officiële verklaring van de gebeurtenissen van 11 september 2001 in twijfel trekken.

De Roy van Zuydewijn gelooft niet in het officiële verhaal van de Amerikaanse regering dat al Qaeda achter de aanslagen op het WTC en het Pentagon zit. "In mijn optiek was 11 september een vrijbrief om Irak en het Midden-Oosten te hervormen", aldus De Roy van Zuydewijn.

Fortuyn

Ook denkt hij dat er dingen in de doofpot zijn gestopt na de moord op Pim Fortuyn, in 2002. Hij meent dat de moord is gepleegd door de "Binnenhofbende". Op wie De Roy van Zuydewijn precies doelt, heeft hij niet gezegd.