Cast Zwartboek toost op film met prinselijk paar

Hoofdrolspeelster Carice van Houten hief een glas champagne met de prinses, terwijl de kroonprins een geanimeerd gesprek had met Verhoeven. De regisseur van het oorlogsdrama liet weten "met buitengewoon veel plezier naar Den Haag te zijn gekomen".

Prins

Regisseur, cast en het prinselijk paar poseerden na de ontmoeting voor de massaal toegestroomde pers. "Ga jij naast de prins", vroeg Van Houten aan collega Halina Reijn. "Dan ga ik naast mijn eigen prins staan", aldus de actrice, die tijdens de opnames van de film is gevallen voor de charmes van tegenspeler Sebastian Koch.

Aan de andere kant van de hoofdrolspeelster stond Máxima. Van Houten zei tegen haar: "Nu sta jij niet naast je prins". De prinses reageerde hierop door te zeggen dat "dat wel vaker gebeurde".

Verhoeven

Na afloop van de vertoning togen de genodigden, onder wie veel bekende Nederlanders en politici, naar het atrium van het stadhuis van de hofstad. Daar bedankte Verhoeven half in het Engels, half in het Nederlands de cast en crew van zijn eerste Nederlandse film in 23 jaar.

Vooral voor Van Houten had de regisseur niets dan lovende woorden. "Het is zo ontzettend bijzonder dat Carice bestaat. Zonder haar was deze film er niet gekomen, want dan was ik er nooit aan begonnen."

De actrice was zichtbaar ontroerd door zijn woorden. Op het podium viel ze Verhoeven ten overstaande van het publiek in de armen. Op het moment zelf wist ze even niets uit te brengen, maar later zei ze dat ze had willen zeggen dat ze "van hem houdt en hem enorm dankbaar is".

Zwartboek draait vanaf donderdag in de bioscoop.