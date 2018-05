Boy George houdt zonnesteek over aan taakstraf

Aan het einde van zijn taakstraf was Boy George, wiens echte naam George O'Dowd luidt, erg te spreken over zijn meerderen. "Ik ben vriendelijk en met respect behandeld." De zanger zei dat hij met het idee rondliep om een benefietconcert te geven voor de medewerkers van de dienst afvalverwerking.

Na vijf dagen tussen het vuil was Boy George weer klaar voor het goede leven. "Ik ben toe aan een goed glas champagne."

Cocaïne

De 45-jarige zanger belde vorig jaar de politie toen hij dacht een inbreker te horen. Agenten troffen in zijn woning geen inbreker aan, maar wel een kleine hoeveelheid cocaïne. In maart werd de Brit veroordeeld tot vijf dagen taakstraf in de dienstverlening. Ook werd afgesproken dat hij zich zou laten behandelen voor zijn drugsverslaving.

Boy George is onder meer bekend van de nummers 'Karma Chameleon' en 'Do you really want to hurt me'. Zijn band Culture Club hield ermee op nadat de zanger in 1986 was veroordeeld voor heroïnebezit.