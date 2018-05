Kate Hudson laat manlief naar porno kijken

"Dan kan best als je een gelukkige en gezonde relatie met elkaar hebt", wordt zij geciteerd.

De 27-jarige actrice zou het mensen niet aanrekenen als ze naar porno kijken. "Mannen houden van seks. Dus als ze porno willen kijken, dan moeten ze dat vooral doen", legt ze uit. "Ik neem het mijn man niet kwalijk als hij geniet van het kijken naar seksfilms. Ik weet dat hij dat doet", zou Hudson in de show hebben gezegd.

De jonge moeder voelt zich niet geïntimideerd door de sexy vrouwen. "Ik ben totaal niet onzeker wat dat betreft."

Monogamie

Vorig jaar vertelde Hudson, onder anderen bekend van de film 'How to Lose a Guy in 10 Days', al in een interview dat ze monogamie 'niet realistisch' vindt. Ze zei het desondanks liever niet te willen weten als haar man vreemdgaat. "Als hij mij ooit bedriegt, dan wil ik het niet weten. Zolang het thuis goed gaat en ik hem niet betrap, dan vind ik het best."

Hudson en Robinson trouwden in 2000. Ze hebben een zoontje, de 2-jarige Ryder.