Cameraman doet boekje open over Charles en Diana

Het boek is nog niet uit, maar Rich hoopt met dit voorproefje op een miljoenendeal met de hoogst biedende uitgeverij. De cameraman beweert in 1986 tweeënhalve minuut seks met Diana te hebben gehad. De prinses zou uit jaloezie hebben gehandeld na de ontdekking dat Charles een verhouding had met een hoveling.

De escapade zou plaats hebben gehad tijdens de opnamen van de befaamde televisiedocumentaire over het leven van het prinselijk paar, 'In public, in private' uit 1986. Rich volgde Charles en Diana daarvoor twaalf maanden lang met zijn camera.

Wraak

Volgens bronnen van The Sun werd er voortdurend over en weer geflirt tussen Rich en Diana. Pas toen de prinses er achter kwam dat Charles een verhouding had met een hoveling, zou ze Rich hebben benaderd. Ze zou middels de cameraman wraak hebben willen nemen op haar echtgenoot.

Clarence House, de residentie van prins Charles in Londen, heeft volgens The Sun woedend op de aantijgingen gereageerd. Een woordvoerder stelt dat van de beweringen van Rich niets waar is en dat ze zeer pijnlijk zijn voor de zoons van het paar, prins William en prins Harry.

Afschuwelijk

Bekenden van Charles en Diana hebben het boek afgedaan als 'afschuwelijk', meldt The Sun. Ze wijzen erop dat de prinses, die in 1997 bij een auto-ongeluk om het leven kwam, zichzelf niet kan verdedigen. Daardoor is het onmogelijk de waarheid te achterhalen.

De 52-jarige Rich, die in 1985 door de Royal Television Society werd uitgeroepen tot cameraman van het jaar, zegt niemand te willen kwetsen met zijn boek. Hij wijst erop dat hij niet in detail treedt over de escapade met Diana en dat van zijn 358 pagina's tellende boek slechts vijf pagina's aan haar zijn gewijd.