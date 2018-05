Soldaat van Oranje beste Nederlandse film

Hoofdrolspelers Rutger Hauer en Jeroen Krabbé werden door het merendeel van de ondervraagden gekozen tot beste acteurs. De Lord of the Rings-trilogie is volgens de ondervraagden de beste buitenlandse film ooit gemaakt. Als favoriete niet-Nederlandse acteur en -actrice worden Al Pacino en Julia Roberts genoemd.

De ondervraagden kijken het liefst naar actie- en avonturenfilms. Thrillers en komedies staan op respectievelijk de tweede en de derde plaats. De mensen die de vragenlijst invulden, blijken echte filmliefhebbers. Ruim 60 procent kijkt één tot drie keer per week een film. Bijna een kwart doet dat dagelijks.

Bioscoop

De meeste respondenten kijken thuis. De film wordt gehuurd (39,6 procent) of gekocht (23,4 procent). Ruim 16 procent kijkt naar de televisie. Bijna 13 procent brengt een bezoekje aan de bioscoop.

Slechts 3,7 procent zegt gedownloade of gekopieerde films op tv af te spelen en 2,7 procent doet dat op de computer.

Gezelschap

Partners blijken het beste gezelschap; bijna 35 procent kijkt met zijn of haar geliefde. Ruim 28 procent schakelt vrienden in voor een filmavondje en 22 procent kijkt alleen. De familie wordt door 13 procent opgetrommeld en 1 procent van de ondervraagden zit meestal met een huisdier voor tv of pc.

Filmwereld is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties in de film- en entertainmentindustrie. Het platform is bedoeld als ontmoetingsplek voor de filmbranche en filmliefhebbers.

Via de website hopen de makers het kopiëren van films tegen te gaan.