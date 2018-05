Michael Jackson haalt bakzeil in rechtzaak

De beslissing in het voordeel van Rowe maakt deel uit van een bittere strijd om de voogdij. In oktober 2001 voldeed een rechter aan Rowe's verzoek om haar ouderlijke rechten in het geheel te beëindigen. Volgens het Hof van Beroep is dat echter niet rechtmatig gebeurd, meldden Amerikaanse media donderdag.

Spijt

Rowe heeft spijt van haar beslissing om het ouderlijk gezag op te geven. Zij wil weer contact met haar kinderen. Ze hoopt een goede relatie op te bouwen met haar kinderen en haar ex-man. Het Californische gerechtshof heeft er rekening mee gehouden dat Rowe zelf had bedankt voor het toezicht op haar kinderen.

Toen Jackson in opspraak kwam omdat hij een 13-jarige jongen seksueel mishandeld zou hebben, wilde Rowe weer meer voor haar kinderen zorgen.

Rowe is de moeder van twee kinderen van Jackson: de 9-jarige Prince Michael en de 7-jarige Paris. Zij en de zanger zijn in 1999 gescheiden na een driejarig huwelijk. Michael Jackson heeft nog een zoon, Prince Michael II, van wie niet bekend gemaakt is wie de moeder is.

Jackson kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.