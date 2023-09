Blue-zanger Lee Ryan krijgt voorwaardelijke celstraf voor mishandelen stewardess

Blue-zanger Lee Ryan is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het mishandelen van een stewardess tijdens een vlucht. De artiest hoeft de straf niet uit te zitten als hij zich de komende achttien maanden aan de voorwaarden van de rechter houdt.

De kans dat Ryan opnieuw in de fout gaat is volgens de rechter te verwaarlozen, schrijft The Evening Standard . De rechter noemde het gedrag van het lid van boyband Blue "schandelijk en onacceptabel". "Ik denk dat je je diep schaamt", richtte de rechter zich tot de zanger.

Ryan was in juli 2022 dronken op een vlucht. Nadat hij een hele fles port had leeggedronken, weigerde het personeel meer alcohol te schenken. De veertigjarige zanger viel een vrouwelijk cabinelid lastig. Hij maakte opmerkingen over haar huidskleur en zei dat hij kinderen van haar wilde. Hij greep haar vast bij haar polsen en probeerde haar te zoenen.