Harry Potter-actrice Bonnie Wright bevallen van zoontje

Harry Potter-actrice Bonnie Wright is bevallen van haar eerste kindje. Zij en haar man Andrew Lococo hebben een zoontje gekregen genaamd Elio Ocean Wright Lococo.

Het jongetje is afgelopen donderdag geboren, deelt Wright woensdag op Instagram. "We zijn allemaal gezond en gelukkig. Andrew en ik zijn zo verliefd op ons zonnetje."

De 32-jarige Britse actrice is "dankbaar voor ons geboorteteam, dat onze handen de hele tijd heeft vastgehouden", vervolgt ze. Ook haar man bedankt ze in het bericht. "Mijn rots in de branding tijdens de hele bevalling, want ik heb me zo stevig tegen je aangedrukt."