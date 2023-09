Travis Kelce weg van Taylor Swift: 'Maar ik wil onze privélevens respecteren'

Travis Kelce is dolblij dat Taylor Swift afgelopen zondag zijn wedstrijd bezocht. De Americanfootballspeler wil eigenlijk niet op relatiegeruchten ingaan, maar reageert woensdag eenmalig in zijn podcast

"Iedereen in die lounge sprak vol lof over haar", vertelt de Amerikaanse atleet. "Vrienden en familie, ze waren allemaal blij met haar en vonden dat ze er fantastisch uitzag. Geweldig om te zien hoe ze stond te springen en high fives aan mijn moeder gaf. Deze wedstrijd ga ik nooit meer vergeten, dat weet ik zeker."

Kelce vertelt hoe hij na de wedstrijd samen met Swift wegreed. Verder twijfelde hij om überhaupt iets te delen in zijn podcast. "Ik weet dat ik zelf deze aandacht op me heb gevestigd. Maar dit is ook mijn persoonlijke leven. Ik wil allebei onze levens respecteren."

De Americanfootballspeler legt dat verder uit. "Zij is niet zoveel in de media als ik. Ik maak deze podcast elke week en schuif tijdens het NFL-seizoen ook aan bij andere programma's. Verder geniet ik van het leven. En ik heb absoluut van afgelopen weekend genoten. Maar vanaf nu hoor je me alleen nog over sport praten."