Acteur Bas Muijs eerder dit jaar gegijzeld en beschoten met spijkerpistool

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bas Muijs is eerder dit jaar mishandeld en tegen zijn wil vastgehouden door de vriend van zijn ex. De GTST-acteur werd onder meer beschoten met een spijkerpistool. Dat bevestigt zijn advocaat aan Omroep West na berichtgeving van Yvonne Coldeweijer.

Muijs reisde in maart af naar Arnhem, waar hij dacht een afspraak met een terminaal zieke fan te hebben. Daar aangekomen werd hij gegijzeld door de nieuwe partner van zijn ex-vriendin. Deze veertigjarige man uit Arnhem deed een poging de acteur af te persen.

De man zou de acteur hebben beschoten met een spijkerpistool, hem in een wurghouding hebben gehouden en geslagen en geschopt. Muijs zou gedwongen zijn om op camera te zeggen dat hij zijn ex-vriendin zou hebben verkracht. De verdachte dreigde deze beelden online te delen als Muijs hem niet tienduizenden euro's zou betalen.

De advocaat van Muijs legt aan RTL Boulevard uit dat de acteur de man ervan wist te overtuigen hem naar het ziekenhuis te brengen voor zijn verwondingen. Het ziekenhuispersoneel schakelde vervolgens de politie in. De verdachte werd direct gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest.

AD schreef eerder dit jaar al over de zaak, maar toen was nog niet duidelijk dat Muijs het slachtoffer is.