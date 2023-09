Taylor Swift juichend op tribune met moeder van Travis Kelce: Is ze verliefd?

Het internet linkt Taylor Swift elke week aan een andere man, maar dit keer lijken de geruchten toch te kloppen. De zangeres zou namelijk daten met Americanfootballspeler Travis Kelce. Afgelopen week zat ze juichend met zijn moeder op de tribune.

Het dateleven van Swift ligt al sinds haar doorbraak onder een vergrootglas. De afgelopen jaren is het wel wat stiller rondom Swifts privéleven, aangezien ze zes jaar lang samen is met Joe Alwyn. Deze relatie strandde eerder dit jaar en sindsdien draait de geruchtenmolen weer overuren.

Vlak na de breuk wordt Swift gelinkt aan Formule 1-coureur Fernando Alonso, maar daar lijkt uiteindelijk toch niks van te kloppen. Vervolgens wordt de zangeres regelmatig gezien met The 1975-zanger Matty Healy. Tot opluchting van haar fans is het na een maand weer over en uit tussen Swift en de omstreden zanger.

Een vriendschapsarmbandje en een uitnodiging

Sinds juli zingt de naam Kelce rond als het over Swift gaat. En daar is de Americanfootballspeler van Kansas City Chiefs helemaal zelf verantwoordelijk voor. In de podcast die hij opneemt met zijn broer vertelt hij over zijn bezoek aan een concert van Swift in Kansas. De sportman had gehoopt haar daar een vriendschapsarmbandje te overhandigen, maar ze maakt tot zijn teleurstelling geen tijd voor hem vrij.

Begin september zeggen bronnen dat Swift en Kelce elkaar al enige tijd zien. Kelce zelf is dan ineens een stuk minder loslippig. Zijn broer lijkt de geruchten over het prille stel te bevestigen, maar neemt het meteen weer terug en zegt dat hij een grapje maakte.

Kelce geeft in de Pat McAfee Show toe dat hij Swift heeft uitgenodigd voor een van zijn wedstrijden. "Ik zei tegen haar: 'Ik heb jou het podium zien rocken in Arrowhead (het stadion van Kansas, red.). Nu moet jij naar mij komen kijken in Arrowhead en kunnen we zien wie het beter deed. We zien wel wat er gebeurt'", aldus de Americanfootballspeler.

Taylor Swift juicht voor het team van Travis Kelce, samen met zijn moeder Donna. Foto: Getty Images

Swift en Kelce verlaten samen het stadion

Swift heeft de uitnodiging met beide handen aangepakt. Afgelopen weekend was ze in het stadion aanwezig om de Americanfootballspeler aan te moedigen. En wie zat naast haar op de tribune? Kelces moeder Donna.

Na de overwinning voor het team van Kelce, verlieten de sportman en Swift het stadion in een auto met open dak. Op sociale media doen verschillende filmpjes de ronde waarop de twee voor het eerst samen te zien zijn.