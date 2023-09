Presentator Tijl Beckand over kritiek: 'Begrijp goed dat velen mij niet leuk vinden'

Delen via E-mail

Tijl Beckand vindt het belangrijk dat de televisieprogramma's die hij maakt niet "middle-of-the-road" zijn. Dat hij dan soms de kritiek krijgt dat mensen hem niet kunnen uitstaan als presentator, neemt Beckand voor lief.

"Ik heb liever dat één groep het supertof vindt en de andere het helemaal niks dan dat er heel veel mensen kijken, maar het ook zo weer vergeten", zegt Beckand in een interview met Veronica Superguide .

Binnenkort is Beckand weer te zien op RTL 4 met de kijkcijferhit Het Perfecte Plaatje. Na acht seizoenen in Nederland en twee seizoenen die opgenomen zijn in het buitenland denkt hij nog lang niet aan stoppen. "Ik kom op zó veel toffe plekken, joh. Ze hoeven voorlopig niet op zoek naar een opvolger."