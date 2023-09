Klaas Otto klaagt voormalige vriendin en medewerker van Rachel Hazes aan

Klaas Otto klaagt Marieke van Beek aan na de uitspraken die zij over hem deed in een zaak tegen Rachel Hazes. Dit bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland, nadat een bericht hierover kort op de Instagram van Otto had gestaan.

Tussen Van Beek en Hazes loopt een rechtszaak over huur die de eerste al dan niet betaald zou hebben aan de tweede. Tijdens een getuigenverhoor in die zaak zei Van Beek dat Hazes Otto op de loonlijst van haar bedrijf zou hebben gezet in ruil voor een envelop met 25.000 euro cash.

De ex-leider van motorclub No Surrender, door Van Beek omschreven als iemand met een "niet zo zuiver verleden", heeft in 2016 een half jaar onder contract gestaan bij het bedrijf van Hazes.

Hazes sprak tijdens de zaak de beschuldiging tegen en ook Otto liet snel daarna van zich horen. Daarbij dreigde hij direct met een kort geding als Van Beek de uitspraak niet zou rectificeren.

"Jammer dat er voor deze weg gekozen is", schreef Otto op Instagram bij de aankondiging van het kort geding. "Maar als er geen wil is, dan zit er niks anders op dan ook deze weg te volgen."