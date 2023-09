Dave Roelvink opnieuw opgenomen in afkickkliniek

Dave Roelvink zit sinds drie weken weer in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Dat vertelt zijn vader Dries Roelvink in een interview met Privé.

"Het was zijn eigen keuze snel maatregelen te nemen", zegt vader Roelvink, die het een maand geleden hoorde van zijn zoon. "Hij zat tegen een angstpsychose aan. Oververhit en zó onrustig." Dave had volgens zijn vader een hartslag van 160.

Dave heeft samen met zijn vriendin Jazzlyn een zoon van een jaar oud. "Hij mist zijn gezinnetje enorm. Maar weet je, dit is de enige manier om die verslaving te overwinnen en ermee te dealen. Hier moet hij doorheen."

Vorig jaar maakte de dj en realityster bekend dat hij worstelde met een drank- en drugsverslaving en dat hij daar twee jaar eerder hulp voor had gezocht.